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ППО вночі знешкодила 276 російських цілей

Всього ворог атакував 317 засобами повітряного нападу. 

ППО вночі знешкодила 276 російських цілей
Фото: Генштаб

У ніч на 9 листопада російська армія атакувала Україну цілями різного типу, зокрема S8000 Бандероль/Дань-Т. ППО знешкодила 276 засобів нападу: 271 дрон та 5 "Бандеролей".

Про це повідомили у Повітряних силах

«У ніч на 09 листопада (з 18:00 08 листопада) противник атакував 317 ударними БпЛА типу Shahed (105 із них - реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Міллерово - рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Чауда, Гвардійське», – розповіли там. 

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила і подавила 271 ворожий БпЛА типу Shahed (81 із них - реактивні), п’ять S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронів інших типів. 

Декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 31 локації, а також падіння уламків у 9 місцях. 

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