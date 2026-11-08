Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
ГоловнаСуспільствоВійна

На півночі Одещини через обстріл є перебої зі світлом. РФ атакувала обʼєкт ДТЕК (доповнено)

Енергетики вже працюють над відновленням. 

На півночі Одещини через обстріл є перебої зі світлом. РФ атакувала обʼєкт ДТЕК (доповнено)
Наслідки російської атаки на Одещині
Фото: Одеська ОВА

На півночі Одеської області є перебої зі світлом через російський обстріл. Ворог атакував обʼєкт ДТЕК. 

Про це написав начальник ОВА Олег Кіпер. Пізніше у ДТЕК додали, що ввечері ворог атакував великий енергетичний обʼєкт ДТЕК на півночі області. Щойно це стало можливим, енергетики розпочали огляд вцілілого обладнання та розбір завалів. Роботи ускладнюють повітряні тривоги та загрози нових атак.

Бригади працюють цілодобово.

«Одещина зазнала масованої ворожої атаки на енергетику: на півночі області фіксуються перебої зі світлом», – повідомив Кіпер раніше. 

Фахівці ДТЕК Одеські електромережі вже розпочали роботи з ліквідації наслідків. 

Попри постійні повітряні тривоги енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути людям світло, додав Кіпер. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies