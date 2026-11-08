Енергетики вже працюють над відновленням.

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На півночі Одеської області є перебої зі світлом через російський обстріл. Ворог атакував обʼєкт ДТЕК.

Про це написав начальник ОВА Олег Кіпер. Пізніше у ДТЕК додали, що ввечері ворог атакував великий енергетичний обʼєкт ДТЕК на півночі області. Щойно це стало можливим, енергетики розпочали огляд вцілілого обладнання та розбір завалів. Роботи ускладнюють повітряні тривоги та загрози нових атак.

Бригади працюють цілодобово.

«Одещина зазнала масованої ворожої атаки на енергетику: на півночі області фіксуються перебої зі світлом», – повідомив Кіпер раніше.

Фахівці ДТЕК Одеські електромережі вже розпочали роботи з ліквідації наслідків.

Попри постійні повітряні тривоги енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути людям світло, додав Кіпер.