Ворог майже 40 разів атакував область безпілотниками, артилерією та авіабомбою.

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Унаслідок обстрілів Дніпропетровської області сьогодні загинуло двоє людей і семеро дістали поранень. Про це повідомив очільник Дніпровської ОВА Олександр Ганжа.

Станом на 18:30 ворог майже 40 разів атакував шість районів регіону безпілотниками, артилерією та авіабомбою.

У Дніпрі пошкоджені приватні оселі, інфраструктура, склад. Одна людина загинула, троє постраждалих лікуються вдома.

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У Миколаївській громаді Дніпровського району понівечена інфраструктура. Такі самі пошкодження зафіксовані у Кам'янському і Божедарівській громаді.

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Покровська, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади. Понівечені багатоквартирні будинки, автівки. Загинула людина. 53-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Наслідки обстрілів росянами Дніпровщини

На Синельниківщині противник цілив по Роздорській, Шахтарській, Покровській громадах. Пошкоджена інфраструктура. 38-річну жінку доправили до лікарні у стані середньої тяжкості

У Павлограді понівечена інфраструктура і автівки. У важкому стані госпіталізований 42-річний чоловік. Чоловік 51 року лікуватиметься вдома.

У Грушівській громаді на Криворіжжі пошкоджені приватні оселі.