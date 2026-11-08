Росіяни облаштовують підземні тунелі на лівобережжі Херсонщини для просування до позицій ЗСУ

Довжина підземних ходів становить від 50 до 150 метрів. Окремі ділянки з такими тунелями охоплюють близько 20–30% окупованого Лівобережжя.

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Російські військові облаштовують підземні проходи на лівобережжі Херсонської області, щоб приховано наближатися до позицій українських захисників і проводити наступальні дії.

Про це в інтерв’ю "Крим.Реалії" розповів начальник штабу 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ полковник Алім Керімов.

За його словами, підземні ходи допомагають росіянам пересуватися там, де українські військові контролюють повітряний простір і перешкоджають переміщенню противника суходолом.

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Йдеться про лабіринтні тунелі завдовжки від 50 до 150 метрів. Окремі ділянки з такими підземними спорудами охоплюють близько 20–30% території окупованого Лівобережжя. Водночас суцільної розгалуженої мережі росіяни не створили.

Керімов пояснив, що противник вдається до такого способу просування через неможливість безпечно пересуватися відкритою місцевістю. Спочатку російські військові намагаються рухатися суходолом, а згодом облаштовують тунелі та укриття.

Попри це, українські підрозділи виявляють входи до підземних ходів і знищують їх.

Також російські військові використовують підземні комунікації для прихованого переміщення особового складу на Куп’янському та Авдіївському напрямках.