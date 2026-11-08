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У Ростовській області РФ безпілотники пошкодили міст на трасі, яка веде до окупованого Криму

Цю трасу Росія використовує як альтернативний маршрут для постачання вантажів до Криму та військового угруповання в Приазов’ї.

У Ростовській області РФ безпілотники пошкодили міст на трасі, яка веде до окупованого Криму
Фото: Exilenova+

У Ростовській області РФ внаслідок атаки безпілотників пошкоджено міст через річку Міус на трасі Р-280, яку росіяни використовують як альтернативний маршрут для постачання вантажів до Криму. 

Про це повідомив губернатор регіону Юрій Слюсар і росЗМІ.

Пошкодження зафіксували на 97-му кілометрі траси. Уламки безпілотників частково зруйнували дорожнє покриття мосту. Також пошкоджено два гусеничні крани. Постраждалих немає.

Траса Р-280 "Новоросія" простягається приблизно на 640 кілометрів і проходить через Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь та інші окуповані українські міста. З 2023 року Росія облаштовувала її як альтернативний маршрут до окупованого Криму.

Із весни 2025 року магістраль повноцінно використовують для перевезення пального та вантажів російському військовому угрупованню в Приазов’ї та Криму. Вона стала альтернативою Керченському мосту, який неодноразово зазнавав українських атак.

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