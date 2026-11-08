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Зеленський: Росія за тиждень випустила по Україні 115 ракет і понад 3000 ударних дронів

Російські війська продовжують масовані атаки на українські міста й енергетичну інфраструктуру.

Зеленський: Росія за тиждень випустила по Україні 115 ракет і понад 3000 ударних дронів
Наслідки російської атаки на Чернігівщині
Фото: ДСНС

Лише за цей тиждень Росія випустила по українських містах і громадах 115 ракет різних типів, майже 1900 керованих авіабомб та понад 3000 ударних дронів. 

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережах.

За його словами, російські атаки супроводжуються численними ударами балістичними ракетами, значну частину яких виготовили цього року.

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"Загалом лише за цей тиждень Росія випустила по наших містах і громадах 115 ракет різних типів, майже 1900 керованих авіабомб та понад 3000 ударних дронів. Це комбіновані удари, в яких багато балістики. І значна частина ракет вироблені саме цього року", – зазначив президент.

Зеленський також розповів про наслідки останніх російських атак. Уранці росіяни вдарили FPV-дроном по Комишувасі, де вже сьому добу тривають аварійно-рятувальні роботи після удару авіабомбами, який забрав життя 55 людей. Під завалами ще можуть залишатися люди.

"Абсолютний цинізм і жорстокість", – прокоментував атаку президент.

Уночі російські війська також завдали удару по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини. Через це понад 600 тисяч людей у Дніпрі та області залишилися без світла.

Складною залишається ситуація на Харківщині. Загалом у регіонах є численні відключення електроенергії. На Житомирщині після російського обстрілу без опалення залишилися 140 багатоповерхівок.

"Практично у кожному постраждалому місті та громаді тривають ремонтні роботи. Дякую енергетикам, комунальникам, кожній ремонтній бригаді, які буквально 24/7 повертають водо-, електро-, теплопостачання людям", – написав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна постійно передає партнерам інформацію про російські підприємства, залучені до виробництва балістичних ракет. У жовтні Україна запровадила масштабні санкційні пакети проти причетних фізичних та юридичних осіб.

За словами Зеленського, важливо, щоб ці обмеження синхронізували Європа та країни "Групи семи".

"Якщо у світу недостатньо антибалістики, щоб захистити українське небо, потрібно зупиняти ракети на конвеєрах. Розраховуємо на сильний 22-й санкційний пакет ЄС", – наголосив президент.

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