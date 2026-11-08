На Волині через падіння уламків російських дронів виникла пожежа на агропідприємстві

В офісному приміщенні виникла пожежа, яку вже локалізували. Загиблих і постраждалих немає.

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У Луцькому районі Волинської області уламки збитих російських безпілотників упали на територію агропідприємства. Внаслідок цього загорілося офісне приміщення.

Про це повідомив начальник Волинської ОВА Роман Романюк.

За його словами, пожежу наразі локалізували. Загиблих і постраждалих немає.

Також очільник ОВА повідомив, що вночі окупанти спрямували на Волинь кілька реактивних дронів. Ще один безпілотник знищила тактична авіація в Камінь-Каширському районі.

Окупанти атакували Рівненську область. На території цивільного підприємства зруйнована одна з будівель, після чого виникла пожежа.