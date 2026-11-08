На окупованій Запорізькій АЕС знову стався блекаут

Це вже 16-й випадок повної втрати зовнішнього живлення ЗАЕС від початку 2026 року.

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Запорізька АЕС 8 листопада повністю втратила зовнішнє електропостачання. Наразі власні потреби станції забезпечують резервні дизель-генератори.

Про це повідомила НАЕК "Енергоатом".

За інформацією компанії, о 02:36 ЗАЕС втратила живлення від останньої працюючої лінії електропередачі напругою 330 кВ "Феросплавна-1". Саме вона забезпечувала зв’язок станції з українською енергосистемою.

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Спроба автоматичного повторного ввімкнення лінії виявилася невдалою. У результаті станція залишилася без зовнішнього електропостачання, а її власні потреби наразі забезпечуються виключно за рахунок резервних дизель-генераторів.

"Це вже 16-й випадок повної втрати зовнішнього електропостачання ЗАЕС від початку 2026 року. Знеструмлення станції становить критичну загрозу для ядерної та радіаційної безпеки", – наголосили в "Енергоатомі".

У компанії пояснили, що робота в режимі блекауту створює прямий ризик відмови систем життєзабезпечення та охолодження ядерного палива. Така ситуація може виникнути у разі виходу з ладу дизель-генераторів або вичерпання їхнього ресурсу. Це, своєю чергою, може призвести до радіаційної аварії.

В "Енергоатомі" додають, що систематична втрата зовнішнього електропостачання є наслідком окупації Запорізької АЕС.

"Відновлення ядерної та радіаційної безпеки станції можливе лише за умови її повного повернення під контроль України та законного оператора – НАЕК "Енергоатом"", – заявили в компанії.

Росія фактично перетворила тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі на власну військову базу, - розвідка.

На території ЗАЕС, де всі шість ядерних реакторів перебувають у стані “холодного зупину”, прямо в машинних залах 1, 2, 5 та 6 енергоблоків російська окупаційна армія розмістила військову техніку.

Раніше МАГАТЕ повідомляло, що 19, 20 та 27 вересня були завдані удари по розташованій поблизу Запорізькій тепловій електростанції.