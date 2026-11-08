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Сили безпілотних систем за добу уразили понад 2200 цілей противника

Уражено 665 російських військових, 83 точки вильоту дронів, 11 радіолокаційних станцій та засобів РЕБ, а також 369 безпілотників.

Сили безпілотних систем за добу уразили понад 2200 цілей противника
Війна в Україні
Фото: Генштаб

Протягом доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 2234 цілі російських військ. Із 665 уражених військових 270 ліквідували.

Про це повідомили у СБС.

Серед уражених цілей також:

Фото: СБС

  • 83 точки вильоту дронів;
  • 160 антен ворожих екіпажів;
  • 11 радіолокаційних станцій та засобів РЕБ;
  • 80 одиниць автомобільної, спеціальної та інженерної техніки;
  • 5 бойових броньованих машин;
  • 8 артилерійських систем;
  • 12 складів;
  • 733 укриття та бліндажі;
  • 369 безпілотників типу «коптер», «крило», Shahed та «Гербера».

Загалом із 1 до 7 листопада підрозділи СБС уразили 15 292 цілі противника, зокрема 4691 одиницю особового складу.

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