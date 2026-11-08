Сили безпілотних систем за добу уразили понад 2200 цілей противника

Протягом доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 2234 цілі російських військ. Із 665 уражених військових 270 ліквідували.
Про це повідомили у СБС.
Серед уражених цілей також:
- 83 точки вильоту дронів;
- 160 антен ворожих екіпажів;
- 11 радіолокаційних станцій та засобів РЕБ;
- 80 одиниць автомобільної, спеціальної та інженерної техніки;
- 5 бойових броньованих машин;
- 8 артилерійських систем;
- 12 складів;
- 733 укриття та бліндажі;
- 369 безпілотників типу «коптер», «крило», Shahed та «Гербера».
Загалом із 1 до 7 листопада підрозділи СБС уразили 15 292 цілі противника, зокрема 4691 одиницю особового складу.