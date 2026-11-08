Сили безпілотних систем за добу уразили понад 2200 цілей противника

Про це повідомили у СБС.

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Уражено 665 російських військових, 83 точки вильоту дронів, 11 радіолокаційних станцій та засобів РЕБ, а також 369 безпілотників.

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