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На Херсонщині через російські обстріли поранені двоє людей

Минулої доби російські війська атакували 18 населених пунктів області дронами, авіацією та артилерією.

На Херсонщині через російські обстріли поранені двоє людей
Обстріл музею у Херсоні
Фото: ДСНС Херсонщини

Упродовж минулої доби внаслідок російських обстрілів Херсонської області двоє людей дістали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Берислав, Приозерне, Дар'ївка, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка, Костирка, Кам'янка, Молодіжне, Берегове, Придніпровське, Новодмитрівка, Веселе, Зміївка, Іванівка, Михайлівка та Херсон.

Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах населених пунктів області.

Унаслідок атак пошкоджені три багатоповерхівки та три приватні будинки.

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