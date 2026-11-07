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Росіяни атакували Хмельницький дроном: пошкоджені будинки, є травмований

Постраждалому госпіталізація не знадобилась.

Росіяни атакували Хмельницький дроном: пошкоджені будинки, є травмований
Ілюстративне фото
Фото: Wikimapia

Російський безпілотник атакував житловий сектор Хмельницького. Внаслідок удару пошкоджені приватні будинки, у багатоповерхівках вибило вікна. 

Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Одна людина дістала травми. Постраждалому не знадобилася госпіталізація. Після атаки пожежі не виникло.

  • 7 листопада внаслідок російської атаки на Хмельниччині сталося аварійне знеструмлення Кам'янець-Подільського району. Енергетики працювали над відновленням електропостачання. На той момент інформації про постраждалих не надходило.
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