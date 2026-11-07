Росіяни атакували Хмельницький дроном: пошкоджені будинки, є травмований

Одна людина дістала травми. Постраждалому не знадобилася госпіталізація. Після атаки пожежі не виникло.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

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