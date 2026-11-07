Росіяни атакували Хмельницький дроном: пошкоджені будинки, є травмований

Російський безпілотник атакував житловий сектор Хмельницького. Внаслідок удару пошкоджені приватні будинки, у багатоповерхівках вибило вікна.
Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
Одна людина дістала травми. Постраждалому не знадобилася госпіталізація. Після атаки пожежі не виникло.
- 7 листопада внаслідок російської атаки на Хмельниччині сталося аварійне знеструмлення Кам'янець-Подільського району. Енергетики працювали над відновленням електропостачання. На той момент інформації про постраждалих не надходило.