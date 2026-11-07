Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
ГоловнаСуспільствоВійна

​На Покровському напрямку росіяни змінили тактику застосування дронів-«ждунів»

Раніше окупанти залишали дрони на дорогах, проїздах чи стежках.

​На Покровському напрямку росіяни змінили тактику застосування дронів-«ждунів»
Окупант керує бпла
Фото: змі окупантів

На Покровській ділянці фронту російська армія змінила тактику атак безпілотниками-«ждунами». 

Про це розповіла начальниця відділення комунікацій 152 окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри Катерина Мирончук, передає «Суспільне».

Тепер окупанти встановлюють такі дрони на висотах, за якими складніше встежити українським військовим. Якщо раніше росіяни залишали дрони на дорогах, проїздах чи стежках, то зараз вони шукають будь-яке місце, яке знаходиться вище за поле зору водія автомобіля або оператора дрона під час розвідки. За словами військової, здебільшого це безпілотники на оптоволокні, які також ховають у важкодоступних місцях.

Сили оборони для забезпечення підрозділів застосовують наземні безпілотники і дрони-бомбери.

Як зазначила Мирончук, 80% логістики до передових позицій забезпечують наземні роботизовані комплекси й великі дрони-гексакоптери. Хоча росіяни контролюють шляхи проїзду, а роботу ускладнюють дощі й багно, українські захисники використовують удосконалені для таких умов платформи.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies