​На Покровському напрямку росіяни змінили тактику застосування дронів-«ждунів»

На Покровській ділянці фронту російська армія змінила тактику атак безпілотниками-«ждунами».

Про це розповіла начальниця відділення комунікацій 152 окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри Катерина Мирончук, передає «Суспільне».

Тепер окупанти встановлюють такі дрони на висотах, за якими складніше встежити українським військовим. Якщо раніше росіяни залишали дрони на дорогах, проїздах чи стежках, то зараз вони шукають будь-яке місце, яке знаходиться вище за поле зору водія автомобіля або оператора дрона під час розвідки. За словами військової, здебільшого це безпілотники на оптоволокні, які також ховають у важкодоступних місцях.

Сили оборони для забезпечення підрозділів застосовують наземні безпілотники і дрони-бомбери.

Як зазначила Мирончук, 80% логістики до передових позицій забезпечують наземні роботизовані комплекси й великі дрони-гексакоптери. Хоча росіяни контролюють шляхи проїзду, а роботу ускладнюють дощі й багно, українські захисники використовують удосконалені для таких умов платформи.