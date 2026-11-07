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На Хмельниччині зіткнулися мікроавтобус і легковик: 10 постраждалих

Інформація про кількість травмованих та характер отриманих ушкоджень уточнюється.

На Хмельниччині зіткнулися мікроавтобус і легковик: 10 постраждалих
ДТП на Хмельниччині
Фото: Науцполіція

Поблизу села Копачівка на Хмельниччині пасажирський мікроавтобус зіткнувся з автомобілем, унаслідок чого постраждали 10 людей.

Про це повідомило Хмельницьке райуправління поліції. 

"Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 7 листопада, близько 11:25 години на автодорозі поблизу села Копачівка Волочиської тергромади", - йдеться в повідомленні.

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За попередньою інформацією, сталося зіткнення між автомобілем Volkswagen під керуванням 54-річного чоловіка та пасажирським мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, за кермом якого перебував 46-річний водій.

У мікроавтобусі перебували 9 осіб, зокрема - двоє водіїв. Усіх їх, а також водія автомобіля Volkswagen, доправили в лікарню для обстеження.

Інформація про кількість травмованих та характер отриманих ушкоджень уточнюється.

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