На Хмельниччині зіткнулися мікроавтобус і легковик: 10 постраждалих

Інформація про кількість травмованих та характер отриманих ушкоджень уточнюється.

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Поблизу села Копачівка на Хмельниччині пасажирський мікроавтобус зіткнувся з автомобілем, унаслідок чого постраждали 10 людей.

Про це повідомило Хмельницьке райуправління поліції.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 7 листопада, близько 11:25 години на автодорозі поблизу села Копачівка Волочиської тергромади", - йдеться в повідомленні.

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За попередньою інформацією, сталося зіткнення між автомобілем Volkswagen під керуванням 54-річного чоловіка та пасажирським мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, за кермом якого перебував 46-річний водій.

У мікроавтобусі перебували 9 осіб, зокрема - двоє водіїв. Усіх їх, а також водія автомобіля Volkswagen, доправили в лікарню для обстеження.

Інформація про кількість травмованих та характер отриманих ушкоджень уточнюється.