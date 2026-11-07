Російський дрон влучив у приватне підприємство на Полтавщині

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На Полтавщині російський безпілотник атакував територію приватного підприємства. Влучання зафіксували у Градизькій громаді Кременчуцького району.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

"У Градизькій громаді Кременчуцького району зафіксовано влучання ворожого БпЛА по території приватного підприємства", – ідеться у повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Також ще один БпЛА впав на відкритій місцевості. Вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю та скління вікон приватного будинку.