Російський дрон влучив у приватне підприємство на Полтавщині

На Полтавщині російський безпілотник атакував територію приватного підприємства. Влучання зафіксували у Градизькій громаді Кременчуцького району.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
"У Градизькій громаді Кременчуцького району зафіксовано влучання ворожого БпЛА по території приватного підприємства", – ідеться у повідомленні.
За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав.
Також ще один БпЛА впав на відкритій місцевості. Вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю та скління вікон приватного будинку.
- У Решетилівській громаді Полтавської області внаслідок падіння уламків російського безпілотника постраждала дитина. Також пошкоджено житловий будинок.