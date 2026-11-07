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У ніч проти 7 листопада російські війська знову атакували один з енергетичних об’єктів ДТЕК. Через обстріл частина Броварського району Київської області залишилася без електропостачання.

Про це повідомили в ДТЕК.

За інформацією компанії, руйнування значні, тому відновлення електропостачання потребуватиме часу.

Роботу енергетиків ускладнюють постійні повітряні тривоги та загроза повторних атак. Наразі аварійні бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.

У ніч проти 7 листопада російські війська завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Станом на ранок знеструмленими залишаються споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Житомирській та Харківській областях.