Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували енергооб’єкт ДТЕК на Київщині: частина Броварського району без світла

Внаслідок обстрілу об’єкт зазнав значних руйнувань. Відновлення електропостачання потребуватиме часу.

Росіяни атакували енергооб’єкт ДТЕК на Київщині: частина Броварського району без світла
Фото: ДСНС Київщини

У ніч проти 7 листопада російські війська знову атакували один з енергетичних об’єктів ДТЕК. Через обстріл частина Броварського району Київської області залишилася без електропостачання.

Про це повідомили в ДТЕК.

За інформацією компанії, руйнування значні, тому відновлення електропостачання потребуватиме часу.

Роботу енергетиків ускладнюють постійні повітряні тривоги та загроза повторних атак. Наразі аварійні бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.

У ніч проти 7 листопада російські війська завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Станом на ранок знеструмленими залишаються споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Житомирській та Харківській областях.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies