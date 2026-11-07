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На Сумщині внаслідок російських обстрілів загинула людина, ще десятеро постраждали

Протягом 6 листопада російські війська здійснили понад 60 обстрілів 22 населених пунктів області. Під ударами опинилися житлові будинки, заклади освіти та цивільна інфраструктура.

На Сумщині внаслідок російських обстрілів загинула людина, ще десятеро постраждали
Обстріл Глухова, Сумська область
Фото: ДСНС України

Упродовж минулої доби, 6 листопада, на Сумщині внаслідок російських обстрілів загинув 52-річний чоловік, ще десятеро людей постраждали.

Про це повідомила Сумська ОВА.

У Липоводолинській громаді внаслідок ударів російських безпілотників загинув 52-річний чоловік. Поранення дістав 62-річний місцевий житель.

У Сумській громаді через удари керованими авіабомбами постраждали семеро людей: жінки віком 90, 68, 41 та 29 років, а також чоловіки віком 56, 69 і 23 роки. Крім того, до медзакладу звернулися 23-річний чоловік та 59-річна жінка, які зазнали травм 5 листопада внаслідок атаки безпілотника.

У Шосткинській громаді російський дрон травмував 26-річного чоловіка та 48-річну жінку. Також по медичну допомогу звернувся 33-річний чоловік, який постраждав від удару БпЛА 5 листопада.

Загалом протягом доби російські війська здійснили понад 60 обстрілів по 22 населених пунктах Сумщини. Найбільше атак зафіксували у Сумському, Конотопському та Шосткинському районах. Під ударами були об’єкти цивільної інфраструктури, заклади освіти, житлові будинки та транспортні засоби.

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