На Сумщині внаслідок російських обстрілів загинула людина, ще десятеро постраждали

Упродовж минулої доби, 6 листопада, на Сумщині внаслідок російських обстрілів загинув 52-річний чоловік, ще десятеро людей постраждали.

Про це повідомила Сумська ОВА.

У Липоводолинській громаді внаслідок ударів російських безпілотників загинув 52-річний чоловік. Поранення дістав 62-річний місцевий житель.

У Сумській громаді через удари керованими авіабомбами постраждали семеро людей: жінки віком 90, 68, 41 та 29 років, а також чоловіки віком 56, 69 і 23 роки. Крім того, до медзакладу звернулися 23-річний чоловік та 59-річна жінка, які зазнали травм 5 листопада внаслідок атаки безпілотника.

У Шосткинській громаді російський дрон травмував 26-річного чоловіка та 48-річну жінку. Також по медичну допомогу звернувся 33-річний чоловік, який постраждав від удару БпЛА 5 листопада.

Загалом протягом доби російські війська здійснили понад 60 обстрілів по 22 населених пунктах Сумщини. Найбільше атак зафіксували у Сумському, Конотопському та Шосткинському районах. Під ударами були об’єкти цивільної інфраструктури, заклади освіти, житлові будинки та транспортні засоби.