Сили ППО знищили 149 російських безпілотників і чотири ракети під час нічної атаки РФ на Україну

У ніч на 7 листопада сили ППО знищили чотири російські ракети та 149 безпілотників. Загалом противник застосував для комбінованої атаки ракети "Іскандер-М", "Циркон", KN-23, С-400 та 172 ударні БпЛА.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 09:00, українська ППО збила або подавила:
- 4 ракети "Іскандер-М", "Циркон", KN-23 та С-400;
- 149 БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотників інших типів, зокрема 117 реактивних Shahed.
Водночас зафіксували влучання засобів повітряного нападу на 24 локаціях, а падіння уламків збитих цілей на 10 локаціях.
"Декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває! Не ігноруйте тривогу!", – наголошують у Повітряних силах.