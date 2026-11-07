Сили ППО знищили 149 російських безпілотників і чотири ракети під час нічної атаки РФ на Україну

Уночі 7 листопада росія атакувала Україну ракетами різних типів та 172 ударними безпілотниками. Основним напрямком удару була Київщина.

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У ніч на 7 листопада сили ППО знищили чотири російські ракети та 149 безпілотників. Загалом противник застосував для комбінованої атаки ракети "Іскандер-М", "Циркон", KN-23, С-400 та 172 ударні БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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За попередніми даними станом на 09:00, українська ППО збила або подавила:

Фото: Повітряні сили

4 ракети "Іскандер-М", "Циркон", KN-23 та С-400;

149 БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотників інших типів, зокрема 117 реактивних Shahed.

Водночас зафіксували влучання засобів повітряного нападу на 24 локаціях, а падіння уламків збитих цілей на 10 локаціях.

"Декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває! Не ігноруйте тривогу!", – наголошують у Повітряних силах.