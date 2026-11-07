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Росіяни знову атакували ракетами Київ та околиці столиці. Є поранені, Північний міст пошкоджено (оновлено)

Вже шестеро поранених через нічні атаки РФ.

Росіяни знову атакували ракетами Київ та околиці столиці. Є поранені, Північний міст пошкоджено (оновлено)
Наслідки атаки
Фото: ДСНС України Telegram

Близько 1 години ночі росіяни розпочали нову хвилю ракетної атаки по Києву та столичному регіону. Поранено шестеро людей, зокрема в Солом'янському районі, який постраждав найбільше. Серед потерпілих є дитина, розповіли рятувальники вранці.

Стано на ранок 7 листопада, за інформацією мера Києва, унаслідок нічної атаки ворога пошкоджені енергообʼєкти на Київщині та Житомирщині. Надзвичайно складна ситуація з енергозабезпеченням столиці. Відповідно — в роботі систем тепло- та водопостачання в місті.

За оновленою інформацією ДСНС, станом на 9:35, кількість постраждалих у Києві збільшилась до 6 осіб, серед них одна дитина

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Також через атаки РФ пошкоджений Північний міст. Фахівці досліджують ступінь пошкоджень. 

Рух мостом наразі закритий в обидві сторони.

Віталій Кличко додає, що на Північному мосту вже працюють дорожники, комунальники. На обʼєкті пошкоджені дорожнє полотно, контактна тролейбусна лінія, лінія електропередач. 

Вибуховою хвилею на парковці біля мосту пошкоджені 5 вантажних автомобілів.

Повітряні Сили повідомляють про цілі у напрямку столиці, Броварів та Макарова.

За інформацією моніторингових каналів, йдеться про ракети типу "Циркон", запущені з Курська та Брянська. Цілями для ворога були цивільні об'єкти енергетики та теплопостачання. Загальна кількість ракет – близько 20.

У Києві пролунали сильні вибухи. Мер Віталій Кличко закликав залишатися в укриттях.

У КМВА повідомили, що попередньо в Солом'янському районі внаслідок атаки пошкоджено 5-поверховий житловий будинок та будівлю дитячого садочку. Станом на 6:30, за інформацією ДСНС, кількість поранених зросла до трьох.

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«У Солом’янському районі виникли пожежі та зафіксовано руйнування і пошкодження житлових будинків, дитячого садка й нежитлової будівлі. За однією з адрес частково зруйновано фасад першого поверху п’ятиповерхового житлового будинку. Загоряння не було, загиблих і постраждалих немає. Ще за трьома адресами вибуховою хвилею вибило вікна в п’ятиповерхових будинках. Одна людина отримала травми. Також зафіксовано руйнування двоповерхової будівлі на території дитячого садка. На іншій локації горіли припаркована вантажівка та нежитлова будівля. Пожежу ліквідовано», – йдеться у повідомленні. 

Наслідки удару по Солом'янському району Києва
Фото: ДСНС у Telegram
Наслідки удару по Солом'янському району Києва

Фото: ДСНС України Telegram

Ще до початку нової доби росіяни вже застосували по столиці щонайменше шість балістичних ракет.

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