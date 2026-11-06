Київ під атакою балістики: в місті пролунали звуки вибухів

Росіяни атакували Київ балістикою.
Близько 22:50 в Повітряних Силах повідомили про балістичні ракети, які рухаються в напрямку Києва.
Вже за декілька хвилин в місті пролунали вибухи.
Окупанти запустили по столиці щонайменше 6 балістичних ракет.
Росіяни запустили щонайменше 6 балістичних ракет.
Росіяни атакували Київ балістикою.
Близько 22:50 в Повітряних Силах повідомили про балістичні ракети, які рухаються в напрямку Києва.
Вже за декілька хвилин в місті пролунали вибухи.
Окупанти запустили по столиці щонайменше 6 балістичних ракет.