Рекордні втрати ворога у жовтні: скільки росіян ліквідовано у смузі Угруповання військ (сил) «Азов»

У жовтні 2026 року російська армія зазнала рекордних втрат у війні проти України. Йдеться про 54 400 військовослужбовців.

Результати роботи УВ (с) «Азов»

Рекордні втрати РФ – це результат масштабної роботи Сил оборони України. Зокрема, чверть усіх втрат ворога припадає на смугу відповідальності Угруповання військ (сил) «Азов» на Донеччині.

В жовтні 2026 року підрозділи УВ «Азов» ліквідували 13 624 військовослужбовців армії противника.

Щодня втрати росіян сягають чисельності батальйону. Ворог намагається вести десятки штурмових дій, відправляє малі піхотні групи, однак їх виявляють і знищують підрозділи «Азову». Через це окремі ділянки буквально всіяні ліквідованими окупантами. Однак російське командування не зважає на це та жене нових піхотинців і штурмовиків у напрямку українських позицій.

Реклама

У перехоплених радіопереговорах російські військові скаржаться, що не можуть рухатися вперед через високу активність українських дронів і велику кількість втрат.

Фото: "Азов"

Ресурси для ефективної оборони

Тривала оборона потребує регулярного поповнення сил і засобів ведення бойових дій. Для УВ (с) «Азов» його забезпечує командування Національної гвардії України, яке очолює генерал-майор Олександр Півненко. До бойових підрозділів надходять зброя, техніка, боєприпаси, засоби зв'язку та безпілотні системи.

Командувач угруповання Денис Прокопенко відзначав, що командування НГУ підтримує зв'язок із підрозділами, прислухається до їхніх пропозицій і враховує потреби бійців.

В угрупованні підкреслюють, що досягнуті результати є підсумком спільної роботи всіх, хто тримає оборону на цьому напрямку. Командування дякує кожному бійцю, екіпажу та штабу за внесок у знищення ворога.

Фото: "Азов"

Бойова робота триває

Однією з найскладніших ділянок у смузі Угруповання військ (с) «Азов» є Добропільський напрямок. Найбільше штурмових дій противник проводить саме там. Проте підрозділи, які тримають там оборону, зривають плани ворога і знищують його.

В жовтні Сили оборони продовжили впровадження заходів з недопущення просування ворога. Раніше, влітку цього року, 1-му корпусу НГУ «Азов», спільно з 425-м ОШП «Скеля» та ОЗСП НГУ «Lasar's Group», вдалося зачистити місце скупчення живої сили та техніки противника в районі річки Грузької. Звідти росіяни планували наступати одразу в двох напрямках – на Дружківку та на Добропілля.

Реклама

Попри великі втрати та відсутність відчутного просування уперед, ворог продовжує шукати способи втілити свої задуми. Проте усі підрозділи Сил оборони, зокрема «Азов», працюють над тим, аби не допустити їхньої реалізації.

Основні цілі росіян

Мета росіян на Донеччині – повна окупація області. І найбільшими цілями на цьому шляху є міста Слов’янськ і Краматорськ. Ворог постійно намагається створити умови, щоб оточити ці населені пункти.

Для того, аби утворити клешні південніше Краматорська, російська армія намагається захопити наступні міста:

Костянтинівку;

Дружківку;

Добропілля;

Білозерське.

Найважчі бої зараз точаться за Костянтинівку та Добропілля. За кожен крок на українській землі противник платить життями свого особового складу, однак бажаного не отримує.