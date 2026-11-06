На Київщині через російські атаки поранена людина

22-річного чоловіка госпіталізували до медичного закладу з травмами обличчя та носа.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Київській області внаслідок ворожої атаки постраждав 22-річний чоловік. Його госпіталізували до медичного закладу з травмами обличчя та носа.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

"На жаль, внаслідок ворожої атаки на Київщині травмовано 22-річного чоловіка. Він отримав травми обличчя та носа. Потерпілого госпіталізували до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу", – ідеться у повідомленні.

У Броварському районі внаслідок атаки пошкоджено приміщення складського комплексу.

У Бучанському районі зазнав пошкоджень дах приватного житлового будинку. Там виникла пожежа, яку оперативно локалізували.

На місцях подій продовжують працювати оперативні служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.