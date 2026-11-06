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ВМС: Росія відчуває дефіцит ППО для захисту військових аеродромів

Знищення кожної системи "Панцир" послаблює протиповітряну оборону РФ і відкриває можливості для подальших ударів.

ВМС: Росія відчуває дефіцит ППО для захисту військових аеродромів
Дмитро Плетенчук
Фото: скрін

Росія має дедалі менше засобів ППО для прикриття військових об’єктів, зокрема аеродромів. Дефіцит ППО може надалі зростати. 

Про це в телеефірі заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, пише Укрінформ.

Коментуючи ураження місць запуску безпілотників поблизу аеродрому Гвардійське в окупованому Криму та кількох систем ППО "Панцир", Плетенчук зазначив, що такі удари свідчать про поступове скорочення російських засобів протиповітряної оборони.

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За його словами, деякі військові об’єкти на території РФ, зокрема аеродроми, взагалі можуть не мати протиповітряного прикриття або захищені лише однією-двома системами "Панцир". Значно потужнішу оборону росіяни зосереджують поблизу резиденцій свого керівництва.

"У російському інфопросторі періодично така інформація (виринає – ред.) – деякі об’єкти, навіть такого класу, як військовий аеродром, взагалі не мають прикриття на території так званої Російської Федерації. Десь у них стоїть один "Панцир", десь два. Звісно, це не Валдай, де їх там можна десятками рахувати. Відповідно, є дефіцит", — сказав речник.

Він припускає, що нестача систем ППО лише посилюватиметься. Кожна знищена установка «Панцир» створює прогалину в російській протиповітряній обороні та послаблює захист об’єктів, які вона прикривала.

"Кожен такий пробіл означає, що після того, як знищується ППО, наступним буде знищено те, що він прикривав", – пояснив Плетенчук.

Речник додав, що робота зі знищення російських систем протиповітряної оборони триватиме, адже це важливо для виконання інших бойових завдань.

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