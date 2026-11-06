У Закарпатській області викрили організовану групу, учасники якої, за даними слідства, незаконно оформлювали земельні ділянки поблизу Ужгорода та продавали їх.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Наразі перевіряється законність приватизації понад 100 ділянок.

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Відомо, що схему організували двоє депутатів Баранинської сільської ради. До неї залучили колишнього підприємця та жінку, яка виконувала поточні доручення.

Упродовж 2024-2026 років учасники групи використовували підроблені архівні документи й довідки, щоб оформлювати землі в комерційно привабливих місцях. Для цього знаходили місцевих жителів, яким ще у 1990-х роках сільрада передавала землю, однак право власності на неї належно не оформлювали.

На підставі підроблених довідок виготовляли землевпорядну документацію від імені сертифікованого інженера без його відома. У документах вказували неправдиве розташування ділянок, фактично переносячи їх на дорожчі землі. Потім недостовірні дані вносили до Державного земельного кадастру, ділянки оформлювали на підставних осіб, ділили, об’єднували та продавали.

Наразі задокументовано незаконне оформлення 10 ділянок у селі Великі Лази. Також учасники групи намагалися продати близько 3 гектари землі на території оглядового майданчика в мікрорайоні Горяни за 270 тисяч доларів США.

Під час понад 40 обшуків вилучено земельну документацію, комп’ютерну техніку, готівку та інші докази. Усіх чотирьох учасників групи затримали, одного з депутатів – під час спроби втечі.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави від 1 до 3 млн грн. Прокуратура оскаржила частину судових рішень щодо розміру застави.

Крім того, за даними слідства, один із депутатів доручив рідному братові забрати зі сховку гроші, ймовірно отримані від незаконного продажу землі, щоб внести за нього 3 млн грн застави.

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Після обміну валюти брата депутата затримали. У нього вилучили понад 2,4 млн грн, ще 54 тис. доларів США – в обмінному пункті. У сховку також знайшли готівку та значний обсяг земельної документації.

Чотирьом учасникам групи повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та підробленні документів (ч. 5 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України).

Братові одного з організаторів інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, у великому розмірі (ч. 2 ст. 209 КК України). Суд узяв його під варту з альтернативою застави понад 2,1 млн грн.

Прокуратура звернулася до суду з клопотаннями про арешт майна та повернення земельних ділянок у власність громади й держави.