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За першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимира Ценова, якого згадують у нових записах НАБУ у справі "Карфаген", внесли заставу в розмірі 15 млн гривень.

Про це повідомили джерела "Схем" у правоохоронних органах.

За їхніми даними, 13 млн гривень сплатив батько Ценова, ще 2 млн внесла інша фізична особа.

Що відомо про роль Ценова у справі "Карфаген"?

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Ценов – один із трьох представників правоохоронної системи, яким НАБУ 4 листопада оголосило підозри у справі про злочинну організацію. На оприлюднених записах він фігурує під кодовим ім’ям "Прайс".

За даними слідства, із січня до липня 2026 року Ценов отримував гроші за те, щоб поліція не проводила обшуків у шахрайських кол-центрах. Про його роль у схемі розповів керівник департаменту детективів НАБУ Олександр Абакумов. За його словами, саме "Прайс" відповідав за "вирішення питань із поліцією".

Ценову інкримінують створення та керівництво злочинною спільнотою або організацією, участь у ній, а також одержання неправомірної вигоди службовою особою.

5 листопада суд відправив його під варту, визначивши заставу як альтернативу триманню в ізоляторі. Її розмір становив 15 млн гривень.