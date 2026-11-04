«Карфаген»: НАБУ опублікувало подробиці про викриття нової злочинної організації, де фігурують топправоохоронці

Членів організації підозрюють в підробці євро, забезпеченні роботи колцентрів в обмін на хабарі правоохоронцям та в розповсюдженні наркотичних речовин, зокрема через мережу U420. Крім того, вони займалися катуваннями й побиттям людей.

НАБУ і САП опублікували подробиці про викриття в межах операції «Карфаген» нової злочинної організації. До її складу входили правоохоронці та представники криміналітету, а спеціалізувалася вона на забезпеченні роботи нелегальних колцентрів і розпосюдженні наркотиків, а також на економічних злочинах.

Керівник департаменту детективів НАБУ Олександр Абакумов повідомив, що членами злочинної організації були не менше 12 людей. Це, зокрема:

«Кримінал» – ймовірний засновник і керівник, людина з кримінальним минулим і теперішнім. Має три судимості.

«Мексиканець» – російський громадянин, засновник «Хімпрому». Перебуває в розшуку.

Підлеглі «Криміналу» «Боксер» і Паша, які були виконавцями брудної роботи.

«Прайс» – один з керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

«Консультант» – ще один поліцейський, який, за версією НАБУ, координував окремі напрямки незаконної діяльності.

«Акім» – високопосадовець СБУ, що забезпечував захист від уваги з боку колег

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Абакумов повідомив, що наркосиндикат «Хімпром» після початку повномасштабної війни посилив вплив в Україні і за кордоном. Його очільник для розбудови бізнесу в Україні залучив «Кримінала». Той звернувся до правоохоронців-земляків з Житомирської області.

Фото: скриншот відео

Прокурор САП Микола Карась повідомив, що, використовуючи дружні зв'язки, зокрема з високопосадовцями керівного складу СБУ, «Кримінал» зміг стати співорганізатором злочинної організації. За словами Абакумова, серед цих друзів були й посадовці СБУ, причетні до спроб позбавити антикорупційні органи незалежності.

«Мексиканець», за даними САП, співпрацював з ФСБ Росії. Це зафіксовано перехопленням розмов цього фігуранта, в яких він обговорював допомогу співробітникам російської спецслужби.

Колцентри

Крім наркобізнесу, угруповання займалося шахрайськими колцентрами. Саме «Кримінал», за версією слідства, організував передачу хабарів правоохоронцям, аби ті не перешкоджали роботі. Йдеться про представників СБУ, Нацполу і Офісу генпрокурора. Стандартна сума – $7000 на місяць з одного колцентру. Кошти сплачували до 5 числа кожного місяця через криптовалюту на спеціальний гаманець правоохоронців. В обмін на це протягом цього місяця їм обіцяли відсутність обшуків.

«Учасники злочинної організації координували діяльність щонайменше 52 колцентрів», – повідомили в НАБУ.

Там працювали не менше 2700 людей, які щоденно ошукували українців та іноземців.

«За вирішення питань із поліцією відповідав "Прайс" – чинний співробітник Нацполу, один з керівників департаменту стратегічних розслідувань», – сказав Абакумов.

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З січня по липень цього року «Прайс» отримував кошти за те, аби поліція не приходила з обшуками до колцентрів, повідомив він. Але одного разу домовленість провалилася: зловмисники помилилися з адресою, і до концентру прийшли зі слідчими діями. Вилучену техніку зловмисники повертали через Печерський райсуд і підтасовку розподілу справи на конкретного суддю.

Після вказівки президента України посилити боротьбу з колцентрами підозрювані вирішили згорнути діяльність з 1 серпня. Але колцентри були не єдиним бізнесом.

Наркотичні речовини

Мережа магазинів U420, яку «прикрили» цього року, теж належала цій злочинній організації. Бізнес був побудований на продажі розчину з забороненою речовиною. Один заборонений складник змішували з іншими речовинами, що формально не підпадали під заборону. Але якщо увесь склад розчину визнали б забороненим, то довелося б змінювати рецептуру і знищувати наявні запаси. І, щоб уникнути заборони, «Мексиканець» хотів підкупити міністра.

Фото: скриншот відео

Кримінал наліслав файл з назвою «министр МВД», де вказано прохання, щоб той припинив відправляти запити на додавання в список заборонених формул нових пунктів, з якими працювала мережа U420.

Учасники злочинної організації були готові підкупити не лише міністрів, а й інших дійових осіб. План підкупу міністрів реалізували не вдалося, зокрема завдяки журналістам Bihus.info, які опублікували розслідування про діяльність цих магазинів.

Правоохоронці після цього провели обшуки, але злочинна організація була про них попереджена заздалегідь.

«Мексиканець» обговорював облиття кислотою журналіста Дениса Бігуса за розслідування. Також обговорював розправу молотками з активістами і лідерами громадської думки.

Підробні гроші й катування на замовлення

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Ще один епізод діяльності – підробка валюти. В 2026-му році члени злочинної організації налагодили виробництво підробних євро. Основними дійовими особами тут є «Кримінал», Паша і «Консультант».

«Детективи також встановили, що члени злочинної організації причетні до замовних катувань, викрадень людей та інших насильницьких злочинів», – йдеться в публікації від НАБУ.

При цьому вони використовували зв'язки з правоохоронцями та отримували від них дані з системи відеоспостережень у містах. «Консультант» забезпечував прикриття.

На одного з потерпілих напали біля спортзалу. На чоловіка до цього склали профайл і слідкували за ним.

Фото: скриншот відео

Злочинна організація намагалася поширити вплив на різних посадовців. «Кримінал» 23 липня цього року відвідував будівлю СБУ. За даними НАБУ, співрозмовники СБУ знали, що «Кримінал» пов'язаний з «Мексиканцем», і допомога йому означає допомогу засновнику наркосиндикату.

Передісторія

Перший епізод операції «Карфаген» стосувався діяльності злочинної організації в Офісі генпрокурора і був оприлюднений на початку вересня. В причетності до цієї організації підозрюють керівника одного з департаментів ОГП, заступникакерівника департаменту, пов'язану з ним жінку, який інкримінують співучасть в легалізації незаконно отриманих коштів, та інших осіб.

Розслідування привело до раптової втечі з країни генерального прокурора Руслана Кравченка. Підозрюваним він не є.

Підозри членам цієї першої організації оголошені за сприяння роботі незаконних колцентрів в обмін на хабарі та в відмиванні коштів.