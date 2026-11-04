У Херсонській громаді внаслідок обстрілу РФ постраждали три людини

Окупанти атакували Комишани та два райони Херсону.

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Фото: З відкритих джерел

Сьогодні після обіду російські окупаційні війська обстріляли Комишани у Херонській громаді.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

Під удар потрапила 82-річна місцева жителька. Вона дістала уламкові поранення тулуба, рук і ніг.

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Близько 07:50 російські окупаційні війська з дрона атакували Корабельний район Херсону.

Під ворожий удар потрапив 65-річний містянин. Він дістав вибухову травму та уламкове поранення правої стопи.

Постраждалі госпіталізовані.

Також співробітники поліції доставили до лікарні 60-річного херсонця, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу Дніпровського району близько 10:40.

У чоловіка — вибухова травма, уламкове поранення правої ноги. Наразі триває дообстеження.