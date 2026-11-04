У Херсонській громаді внаслідок обстрілу РФ постраждали три людини

Сьогодні після обіду російські окупаційні війська обстріляли Комишани у Херонській громаді.
Про це повідомили у Херсонській МВА.
Під удар потрапила 82-річна місцева жителька. Вона дістала уламкові поранення тулуба, рук і ніг.
Близько 07:50 російські окупаційні війська з дрона атакували Корабельний район Херсону.
Під ворожий удар потрапив 65-річний містянин. Він дістав вибухову травму та уламкове поранення правої стопи.
Постраждалі госпіталізовані.
Також співробітники поліції доставили до лікарні 60-річного херсонця, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу Дніпровського району близько 10:40.
У чоловіка — вибухова травма, уламкове поранення правої ноги. Наразі триває дообстеження.
- Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Комишани, Зимівник.
- Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, авто, об’єкт торгівлі, навчальний заклад. Внаслідок російської агресії у Херсонській громаді двоє людей дістали поранення.