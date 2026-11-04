Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
ГоловнаСуспільствоВійна

У Херсонській громаді внаслідок обстрілу РФ постраждали три людини

Окупанти атакували Комишани та два райони Херсону.

У Херсонській громаді внаслідок обстрілу РФ постраждали три людини
Фото: З відкритих джерел

Сьогодні після обіду російські окупаційні війська обстріляли Комишани у Херонській громаді.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

Під удар потрапила 82-річна місцева жителька. Вона дістала уламкові поранення тулуба, рук і ніг.

Реклама

Близько 07:50 російські окупаційні війська з дрона атакували Корабельний район Херсону.

Під ворожий удар потрапив 65-річний містянин. Він дістав вибухову травму та уламкове поранення правої стопи.

Постраждалі госпіталізовані.

Також співробітники поліції доставили до лікарні 60-річного херсонця, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу Дніпровського району близько 10:40.

У чоловіка — вибухова травма, уламкове поранення правої ноги. Наразі триває дообстеження.

  • Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Комишани, Зимівник.
  • Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, авто, об’єкт торгівлі, навчальний заклад. Внаслідок російської агресії у Херсонській громаді двоє людей дістали поранення.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies