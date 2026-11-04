Служба у справах дітей провела бесіду з батьками підлітка, який брав участь у сутичках на Петропавлівській Борщагівці

Їх закликали запобігати участі дитини в ситуаціях, які можуть становити загрозу її життю та здоров’ю.

Служба у справах дітей провела профілактичну бесіду з батьками 14-річного підлітка, який брав участь у сутичках на Петропавлівській Борщагівці в Києві.

Про це повідомляється на сторінці Служби в фейсбуці.

"У соцмережах поширюються відео, на яких правоохоронці виводять із території будинку травмованого підлітка. Це спричинило припущення, що хлопець міг перебувати всередині будинку та утримуватися там", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, 2 листопада хлопець після навчання прийшов до місця, де відбувалися сутички. За його словами, про події він дізнався з Telegram-каналу. Підліток виліз на паркан і знімав все на мобільний телефон.

"Коли люди почали розхитувати паркан, хлопець не втримався та впав із нього на подвір’я. Унаслідок падіння він отримав тілесні ушкодження. Після цього підлітка завели до будинку та надали йому допомогу. Згодом було сконтактовано із його сестрою, яка й забрала його. Після цього підлітка доставили до медзакладу", - зазначили в Службі.

Ввечері того ж дня надійшло повідомлення, що хлопець перебуває в Київській обласній дитячій лікарні. За інформацією медиків, загрози його життю та здоров’ю немає.

"Службою у справах дітей Борщагівської сільської ради було здійснено виїзд за місцем постійного проживання родини та проведено обстеження умов проживання і профілактичну бесіду з батьками щодо необхідності дбати про безпеку дитини та запобігати її участі в ситуаціях, які можуть становити загрозу її життю й здоров’ю", - йдеться в повідомленні.

Що відбулося

2 листопада в селищі Петропавлівська Борщагівка сталися заворушення поблизу будинку, де перебувають військові підрозділу Національної гвардії України. На відео з місця подій видно підлітка, який лаявся, виліз на паркан і кидав каміння у бік військових.

Цьому передували виклик поліції від працівників приватної "швидкої медичної допомоги", яка повідомила про перешкоджання їм у доступі до громадянина. Прибувши на місце, поліцейські встановили, що подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають мобілізовані та військові, які були після СЗЧ. У чотирьох людей були травми, їх вирішили доставити до лікарні для обстеження. Під час спілкування з журналістами чоловіки, що перебували в будівлі, зазначили, що насильства проти них не застосовували.

Біля будівлі зібралися цивільні з вимогою видати їм мобілізованих. Отримавши відмову, вони намагалися несанкціоновано потрапити всередину.

В 1-му корпусі НГУ "Азов" засудили неправомірні дії щодо військовослужбовців НГУ, водночас застерегли громадян від перешкоджання роботі військових частин.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов прибув на місце сутичок у Петропавлівській Борщагівці та повідомив, що в будівлі перебували 14 людей. Він назвав ситуацію неприпустимою. Голова ОП також поспілкувася з підлітком і зателефонував його сестрі, щоб вона за ним приїхала.

ДБР відкрило кримінальне провадження через сутички. Слідчі перевіряють можливе перевищення повноважень військовими посадовцями, законність перебування нацгвардійців у будинку та повідомлення про можливий примус щодо них. Також мають встановити обставини конфлікту й надати правову оцінку діям усіх учасників.

Військова омбудсманка Ольга Решетилова повідомила, що серед військових, які перебували в пункті дислокації, були захисники Маріуполя й "Азовсталі", які пройшли російський полон і повернулися до строю. Вона наголосила, що перевірка має встановити, чи дотримувалися прав військовослужбовців, зокрема тих, хто повернувся після СЗЧ, та новобранців.