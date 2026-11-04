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СБУ повідомила про проведення співробітниками НАБУ обшуків і запевнила, що підтримує об'єктивне розслідування

Співробітників Служби безпеки підозрюють в причетності до злочинної організації, яка сприяла безперешкодній роботі незаконного бізнесу. 

СБУ повідомила про проведення співробітниками НАБУ обшуків і запевнила, що підтримує об'єктивне розслідування
Фото: ukr.radio

СБУ повідомила, що сьогодні від ранку НАБУ і САП проводять обшуки в їхніх співробітників. Слідчі дії відбуваються в межах низки кримінальних проваджень і відповідно до ухвал суду.

Служба безпеки виступає за обʼєктивне та неупереджене розслідування і сприяє процесуальним діям, запевнили в пресцентрі СБУ. Раніше в НАБУ повідомили, що високопосадовець погрожував детективам зброєю і перешкоджав проведенню законних дій.

Згодом у НАБУ повідомили про викриття злочинної організації, що займалася забезпеченням безперешкодної роботи колцентрів та іншого нелегального бізнесу. В участі в цій організації підозрюють посадовців СБУ, Офісу генерального прокурора, Національної поліції, а також осіб з кримінальних кіл. 

Прізвища і подробиці офіційно поки невідомі. 

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