Співробітників Служби безпеки підозрюють в причетності до злочинної організації, яка сприяла безперешкодній роботі незаконного бізнесу.

СБУ повідомила, що сьогодні від ранку НАБУ і САП проводять обшуки в їхніх співробітників. Слідчі дії відбуваються в межах низки кримінальних проваджень і відповідно до ухвал суду.

Служба безпеки виступає за обʼєктивне та неупереджене розслідування і сприяє процесуальним діям, запевнили в пресцентрі СБУ. Раніше в НАБУ повідомили, що високопосадовець погрожував детективам зброєю і перешкоджав проведенню законних дій.

Згодом у НАБУ повідомили про викриття злочинної організації, що займалася забезпеченням безперешкодної роботи колцентрів та іншого нелегального бізнесу. В участі в цій організації підозрюють посадовців СБУ, Офісу генерального прокурора, Національної поліції, а також осіб з кримінальних кіл.

Прізвища і подробиці офіційно поки невідомі.