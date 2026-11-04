«Карфаген»: НАБУ і САП заявили про викриття високопосадовців СБУ, ОГП, поліції на покриванні колцентрів

НАБУ і САП в межах операції «Карфаген» викрили злочинну організацію, учасників якої підозрюють в налагодженні систематичного надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

За даними слідства, до злочинної діяльності були залучені чинні високопосадовці СБУ, Національної поліції, Офісу Генерального прокурора та представники кримінального середовища. Про це 4 листопада повідомили в пресслужбі НАБУ, анонсувавши нові подробиці.

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У пресслужбі СБУ повідомили, що обшуки проводять в межах низки кримінальних проваджень. Там запевнили, що підтримують об'єктивне слідство.

У Національній поліції повідомили про відсторонення на час службового розслідування поліцейських, щодо яких провели відповідні процесуальні заходи.

Вранці 4 листопада в НАБУ повідомили, що високопосадовець СБУ погрожував детективам зброєю і перешкоджав обшуку.

«Карфаген»

Операція «Карфаген», про проведення якої НАБУ і САП повідомили 5 вересня, була присвячена викриттю злочинної організації, що діяла в Офісі генпрокурора і займалася наданням «послуг» з покривання нелегальних концентрів в обмін на хабарі. Також їх підозрюють в легалізації незаконно набутого майна.

Підозри отримали очільник департаменту Офісу генпрокурора, заступник голови департаменту, пов'язана з ним жінка та інші фігуранти. Статті обвинувачення – ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній) та ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна).