Росія атакувала Україну 310 ударними безпілотниками, ППО збила 272

Зафіксовано влучання на 19 локаціях, а також падіння уламків на 15.

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У ніч на 4 листопада Росія атакувала Україну 310 ударними безпілотниками типу Shahed (81 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 8:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 272 ворожі БпЛА типу Shahed (64 із них - реактивні), Гербера, дрони інших типів.

Понад 20 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння уламків на 15 локаціях.