Цієї ночі російська армія била по енергетичній та цивільній інфраструктурі Одеської області.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Зафіксовано влучання в обʼєкт енергетики, будівлю торговельного центру та приватний житловий сектор.
За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.
Пожежу в будівлі торговельного центру наразі ліквідовано. На місцях влучань триває ліквідація наслідків атаки.
- У ніч на 3 листопада росіяни атакували південь Одещини, зокрема обʼєкт ДТЕК, який упродовж останніх двох місяців неодноразово потрапляв під обстріл.