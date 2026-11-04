Пожежу в будівлі торговельного центру наразі ліквідовано. На місцях влучань триває ліквідація наслідків атаки.

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Зафіксовано влучання в обʼєкт енергетики, будівлю торговельного центру та приватний житловий сектор.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Цієї ночі російська армія била по енергетичній та цивільній інфраструктурі Одеської області.

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