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Росіяни вдарили по об’єкту енергетики та торговому центру на Одещині

Пожежу в будівлі торговельного центру наразі ліквідовано.

Росіяни вдарили по об’єкту енергетики та торговому центру на Одещині
Наслідки російських обстрілів Одещини

Цієї ночі російська армія била по енергетичній та цивільній інфраструктурі Одеської області.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зафіксовано влучання в обʼєкт енергетики, будівлю торговельного центру та приватний житловий сектор. 

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Пожежу в будівлі торговельного центру наразі ліквідовано. На місцях влучань триває ліквідація наслідків атаки.

  • У ніч на 3 листопада росіяни атакували південь Одещини, зокрема обʼєкт ДТЕК, який упродовж останніх двох місяців неодноразово потрапляв під обстріл. 

Наслідки обстрілів росіянами Донецької області
Наслідки обстрілів росіянами Донецької області

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