Росіяни вдарили по медичному закладі у Харкові (оновлено)

Російська армія вдарила безпілотниками по Салтівському районі Харкова.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Атаковано медичний заклад, також пошкоджено сміттєвоз. Наразі інформації про постраждалих немає.
Також стало відомо, що ворог атакував Немишлянський район обласного центру. Унаслідок падіння БпЛА 35-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.
Пошкоджено скління вікон навчального закладу, автомобіль, кіоск.
Профільні служби працюють на місці.
- У ніч на 3 листопада Харків зазнав комбінованої атаки росіян. Ворог бив по місту ударними безпілотниками, керованими авіаційними бомбами та балістичними ракетами. Через російський обстріл пошкоджено медичний заклад, поранено 73 людини.