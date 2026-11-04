Росіяни вдарили по медичному закладі у Харкові (оновлено)

Ворог атакував два райони міста.

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Російська армія вдарила безпілотниками по Салтівському районі Харкова.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Атаковано медичний заклад, також пошкоджено сміттєвоз. Наразі інформації про постраждалих немає.

Також стало відомо, що ворог атакував Немишлянський район обласного центру. Унаслідок падіння БпЛА 35-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Пошкоджено скління вікон навчального закладу, автомобіль, кіоск.

Профільні служби працюють на місці.