ГУР опублікувало дані російських інститутів та науковців, які працюють на ВПК Кремля

На порталі War&Sanctions в розділі “Інженери агресії” оприлюднено дані десяти російських установ та 13 інженерів і вчених, які підтримують російський військово-промисловий комплекс.
Про це повідомили у ГУР Міноборони України.
До публікації увійшли, зокрема, вищі навчальні заклади РФ, які здійснюють підготовку кадрів для російського ВПК, мають угоди про співробітництво з виробниками озброєння, готують операторів БпЛА для підрозділів ЗС РФ, проводять дослідження та здійснюють розробки у сфері технологій військового та подвійного призначення.
Серед них:
- сколтех, який розробляє протиоледенільні покриття для БпЛА та технології виготовлення турбінних лопаток авіаційних двигунів;
- московський фізико-технічний інститут, на базі якого ведуться розробки систем комп’ютерного зору у партнерстві з холдингом “Високоточні комплекси” держкорпорації “Ростех”;
- чуваський державний університет ім. І. М. Ульянова, який готує інженерно-технічні кадри для виробника завадозахищених навігаційних модулів “Комета” для російських ракет і БпЛА АТ “ВНИИР-Прогресс”, а також реалізує з ним спільні науково-дослідні та інноваційні проєкти.
Наукові співробітники більшості з цих закладів уже були фігурантами попередніх публікацій, зокрема завдяки продовженню співпраці з міжнародною науковою спільнотою.
“Сьогодні ми додаємо до переліку ще 13 російських інженерів і науковців, які здійснюють розробки у сферах бортового керування для військової авіації, машинного зору, роботизованих комплексів, турбореактивних двигунів тощо. Окремі з них продовжують публікуватися в міжнародних виданнях разом із вченими з інших країн, а також входити до міжнародних організацій і комітетів”, – зазначили розвідники.
Результати такої співпраці надалі використовуються для розвитку цих технологій у Росії, основним споживачем яких під час війни є російський військово-промисловий комплекс – машинний зір для ударних БпЛА, гвинти для армійської авіації, інтегральні схеми для бортових систем крилатих ракет.
У ГУР додають, що будь-хто у Росії, причетний до розробок технологій військового та подвійного призначення, є законною ціллю для застосування санкцій, а світова наукова спільнота має повністю припинити співпрацю з російськими вченими та науковими установами.
- У жовтні Міністерство освіти і науки України у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України оприлюднило звернення до міжнародної наукової спільноти із закликом припинити інституційну співпрацю з російськими академічними та науково-дослідними установами, зокрема у сфері спільних досліджень, наукових публікацій та редакційної діяльності.