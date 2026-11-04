ГУР опублікувало дані російських інститутів та науковців, які працюють на ВПК Кремля

До публікації увійшли, зокрема, вищі навчальні заклади РФ, які здійснюють підготовку кадрів для російського ВПК, та мають угоди про співробітництво з виробниками озброєння.

На порталі War&Sanctions в розділі “Інженери агресії” оприлюднено дані десяти російських установ та 13 інженерів і вчених, які підтримують російський військово-промисловий комплекс.

Про це повідомили у ГУР Міноборони України.

До публікації увійшли, зокрема, вищі навчальні заклади РФ, які здійснюють підготовку кадрів для російського ВПК, мають угоди про співробітництво з виробниками озброєння, готують операторів БпЛА для підрозділів ЗС РФ, проводять дослідження та здійснюють розробки у сфері технологій військового та подвійного призначення.

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Серед них:

сколтех, який розробляє протиоледенільні покриття для БпЛА та технології виготовлення турбінних лопаток авіаційних двигунів;

московський фізико-технічний інститут, на базі якого ведуться розробки систем комп’ютерного зору у партнерстві з холдингом “Високоточні комплекси” держкорпорації “Ростех”;

чуваський державний університет ім. І. М. Ульянова, який готує інженерно-технічні кадри для виробника завадозахищених навігаційних модулів “Комета” для російських ракет і БпЛА АТ “ВНИИР-Прогресс”, а також реалізує з ним спільні науково-дослідні та інноваційні проєкти.

Наукові співробітники більшості з цих закладів уже були фігурантами попередніх публікацій, зокрема завдяки продовженню співпраці з міжнародною науковою спільнотою.

“Сьогодні ми додаємо до переліку ще 13 російських інженерів і науковців, які здійснюють розробки у сферах бортового керування для військової авіації, машинного зору, роботизованих комплексів, турбореактивних двигунів тощо. Окремі з них продовжують публікуватися в міжнародних виданнях разом із вченими з інших країн, а також входити до міжнародних організацій і комітетів”, – зазначили розвідники.

Результати такої співпраці надалі використовуються для розвитку цих технологій у Росії, основним споживачем яких під час війни є російський військово-промисловий комплекс – машинний зір для ударних БпЛА, гвинти для армійської авіації, інтегральні схеми для бортових систем крилатих ракет.

У ГУР додають, що будь-хто у Росії, причетний до розробок технологій військового та подвійного призначення, є законною ціллю для застосування санкцій, а світова наукова спільнота має повністю припинити співпрацю з російськими вченими та науковими установами.