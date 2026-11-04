У Києві чоловік підірвав гранату під дверима квартири друга через 3 тисячі гривень

Конфлікт між чоловіками стався через борг.

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У Святошинському районі Києва поліцейські затримали 33-річного чоловіка, який кинув бойову гранату під двері квартири свого знайомого.

Про це повідомляє поліція Києва.

Причиною конфлікту став борг у 3 тисячі гривень. За даними слідства, напередодні між киянином та його 34-річним другом, який мешкає у багатоповерхівці, виникла сварка через неповернуті гроші.

Згодом уночі чоловік прийшов до квартири знайомого, дістав бойову гранату та кинув її біля вхідних дверей .Вибух пошкодив двері та стіни загального коридору. Люди не постраждали.

Чоловіка затримали. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва