Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві чоловік підірвав гранату під дверима квартири друга через 3 тисячі гривень

Конфлікт між чоловіками стався через борг.

У Києві чоловік підірвав гранату під дверима квартири друга через 3 тисячі гривень
Гранату кинули під двері квартири
Фото: Поліція Києва

У Святошинському районі Києва поліцейські затримали 33-річного чоловіка, який кинув бойову гранату під двері квартири свого знайомого. 

Про це повідомляє поліція Києва.

Причиною конфлікту став борг у 3 тисячі гривень. За даними слідства, напередодні між киянином та його 34-річним другом, який мешкає у багатоповерхівці, виникла сварка через неповернуті гроші.

Згодом уночі чоловік прийшов до квартири знайомого, дістав бойову гранату та кинув її біля вхідних дверей .Вибух пошкодив двері та стіни загального коридору. Люди не постраждали. 

Чоловіка затримали. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Фото: Поліція Києва
Фото: Поліція Києва

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies