Російська атака на Вільнянськ забрала життя двох людей: під ударом була багатоповерхівка та приватні будинки

Унаслідок російського обстрілу Вільнянська Запорізької області загинули двоє місцевих жителів. Ще один чоловік дістав поранення.
Про це повідомив виконувач обов'язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.
Російські війська завдали по місту двох ударів. Під вогнем опинилися житлові будинки: пошкоджені п'ятиповерхівка та приватні оселі.
В одній із багатоповерхівок спалахнула пожежа, яку рятувальники вже загасили.
Жертвами атаки стали 52-річна жінка та 63-річний чоловік. Поранення отримав 59-річний місцевий житель.