Російська атака на Вільнянськ забрала життя двох людей: під ударом була багатоповерхівка та приватні будинки

В одній із багатоповерхівок спалахнула пожежа, яку рятувальники вже загасили.

Російські війська завдали по місту двох ударів. Під вогнем опинилися житлові будинки : пошкоджені п'ятиповерхівка та приватні оселі.

Про це повідомив виконувач обов'язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Унаслідок російського обстрілу Вільнянська Запорізької області загинули двоє місцевих жителів. Ще один чоловік дістав поранення.

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