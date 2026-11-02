Буданов заявив, що в будівлі на Петропавлівській Борщагівці перебувало 14 людей

Він зазначив, що подібних будівель існує багато.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов прибув на місце сутичок у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Він заявив, що в будівлі перебували 14 людей.

Про це Буданов розповів у коментарі журналістам на місці подій, передає "Суспільне".

Керівник ОП зазначив, що учасники конфлікту перешкоджають госпіталізації людей, які потребують медичної допомоги і назвав всю цю ситуацію неприпустимою та додав, що усі обставини встановлять компетентні органи.

Також Буданов поспілкувався з 14-річним підлітком, якого виявили на місці подій. Хлопець вже зв'язався із сестрою.

Буданов також повідомив, що подібних будівель існує багато. Він додав, що вже наступного дня мають з'ясувати, чому функціонують такі об'єкти, що відбувається всередині та які обставини призводять до самовільного залишення військовослужбовцями частин (СЗЧ).

КОНТЕКСТ

У селі Петропавлівська Борщагівка сталися заворушення поблизу будинку, де перебувають військові підрозділу Національної гвардії України. На місце прибули правоохоронці, згодом приїхав командувач НГУ Олександр Півненко. У будівлі перебували мобілізовані та четверо військових, які були після СЗЧ. У цих чотирьох людей були травми, їх вирішили доставити до лікарні для обстеження. Під час спілкування з журналістами чоловіки, що перебували в будівлі, зазначили, що насильства проти них не застосовували.

Спершу до правоохоронців надійшов виклик від працівників приватної швидкої медичної допомоги про перешкоджання їм у доступі до громадянина. Прибувши на місце, поліцейські встановили, що подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії.

З поширенням цієї інформації біля військового містечка почали збиратися цивільні громадяни з вимогою видати їм мобілізованих військовослужбовців, які перебувають на території. Отримавши відмову, вони заблокували роботу військового містечка і намагалися несанкціоновано потрапити всередину.