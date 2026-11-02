Слідчі закрили справу про нібито фіктивне усиновлення, у якій фігурував директор НАБУ Кривонос

Досудове розслідування проводило ДБР. В Офісі генпрокурора не знайшли підстав для скасування рішення про закриття провадження.

Кримінальне провадження щодо нібито фіктивного усиновлення, у якому фігурував директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос, закрили.

Про це повідомив в.о. генерального прокурора Антон Ковальський під час спілкування з журналістами, пише "Українська правда".

Раніше, після втечі ексгенерального прокурора Руслана Кравченка, ОГП заявив, що інформація про вручення підозри Кривоносу не відповідає дійсності.

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За словами Ковальського, відмітку в Єдиному реєстрі досудових розслідувань про вручення підозри директору НАБУ зняли, оскільки йому нічого не вручали.

Водночас досудове розслідування у справі ще певний час тривало. Згодом слідчі Державного бюро розслідувань ухвалили рішення про закриття кримінального провадження.

"В кримінальному провадженні ще деякий час проводилося досудове розслідування. В подальшому слідчими ДБР було прийняте рішення про закриття вказаного кримінального провадження.

У процесуального керівника прокурорів було 20 днів, щоб вивчити законність. Відповідно матеріали провадження були передані в ОГП. Процесуальний керівник протягом 20 днів вивчав матеріали провадження і підстав для скасування не знайшов. Ніхто з моїх заступників і я рішення не скасовував. Тому рішення щодо директора НАБУ закрите", – сказав Ковальський.

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Також в.о. генпрокурора розповів, що спілкується з керівником НАБУ як телефоном, так і особисто. Водночас, за його словами, вони не обговорювали це кримінальне провадження.

"Безпосередньо з ним питання цього кримінального провадження ми не обговорювали", – зазначив Ковальський.

5 вересня НАБУ і САП викрили злочинну організацію, що діяла в Офісі генпрокурора і займалася прикриттям незаконних колцентрів в обмін на хабарі. Основним підозрюваним по цій справі, названій «Карфаген», є заступник голови одного з департаментів Сергій Кропива. Він зараз перебуває під вартою разом з іншими підозрюваними.

Операція НАБУ і САП "Карфаген". Що відомо

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5 вересня НАБУ і САП викрили злочинну організацію, що діяла в Офісі генпрокурора і займалася прикриттям незаконних колцентрів в обмін на хабарі. Основним підозрюваним по цій справі, названій «Карфаген», є заступник голови одного з департаментів Сергій Кропива. Він зараз перебуває під вартою разом з іншими підозрюваними.

14 вересня Кравченко несподівано оголосив про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу. При цьому з'ясувалося, що повідомив він про це вже після того, як виїхав з України у «відрядження» до Парижа. Замість Парижа експосадовець зрештою опинився в Австрії – країні, з якої ускладнена екстрадиція до України.

Лише після виїзду президент відсторонив його, а Верховна Рада підтримала повноцінне звільнення. ОГП проводить службове розслідування обставин виїзду.

Незабаром після виїзду Кравченко почав робити звинувачувальні заяви на адресу антикорупційних органів і президента.

Про те, що Кравченко перебуває в Австрії, повідомили журналісти УП. 9 жовтня австрійські правоохоронці затримали представників цього медіа Михайла Ткача і оператора Ярослава Бондаренка. В них забрали телефони й утримували понад пів доби, проти Бондаренка застосували силу.

Прокуратура Відня заявила, що арешт українського журналіста Михайла Ткача в Австрії був виданий не через його професію, а через те, що його бачили за місцем, за яким також спостерігали двоє чоловіків, підозрюваних у шпигунстві.

Загалом затримали чотирьох українців. Журналістів відпустили, а двох інших громадян – на момент публікації новини 13 жовтня – ні. Австрійські правоохоронці не уточнювали, хто саме затриманий.

28 жовтня Руслан Кравченко вперше за місяць мовчання зробив публічний допис, в якому звинуватив НАБУ і САП в організації групи, яка нібито мала вчинити проти нього насильницькі дії. Бюро відкинуло ці звинувачення і назвало їх спробою забезпечити Кравченку захист у країні перебування.