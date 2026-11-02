На Дніпропетровщині внаслідок російських атак загинув чоловік, поранені троє людей

Ворог понад 40 разів атакував три райони області безпілотниками та артилерією.

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Упродовж доби російські війська понад 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів загинув 61-річний чоловік, ще троє людей дістали поранень, серед них двоє дітей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударами опинилися районний центр, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, автомобілі, інфраструктура та адміністративні будівлі.

Унаслідок атак по Нікополю постраждали двоє хлопчиків. Чотирирічного хлопчика у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Десятирічний лікуватиметься амбулаторно.

На Криворіжжі російські війська атакували Грушівську та Зеленодольську громади. Пошкоджені приватні будинки й автомобіль. Поранень дістав чоловік.

У Синельниківському районі противник ударив по Раївській та Шахтарській громадах. Там понівечені гімназія та складське приміщення. Загинув 61-річний чоловік.