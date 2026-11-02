«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
ГоловнаСуспільствоВійна

На Дніпропетровщині внаслідок російських атак загинув чоловік, поранені троє людей

Ворог понад 40 разів атакував три райони області безпілотниками та артилерією.

На Дніпропетровщині внаслідок російських атак загинув чоловік, поранені троє людей
Наслідки атак по Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж доби російські війська понад 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів загинув 61-річний чоловік, ще троє людей дістали поранень, серед них двоє дітей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударами опинилися районний центр, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, автомобілі, інфраструктура та адміністративні будівлі.

Унаслідок атак по Нікополю постраждали двоє хлопчиків. Чотирирічного хлопчика у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Десятирічний лікуватиметься амбулаторно.

На Криворіжжі російські війська атакували Грушівську та Зеленодольську громади. Пошкоджені приватні будинки й автомобіль. Поранень дістав чоловік.

У Синельниківському районі противник ударив по Раївській та Шахтарській громадах. Там понівечені гімназія та складське приміщення. Загинув 61-річний чоловік.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies