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У жовтні ППО знищила понад 4800 російських "шахедів"

Упродовж місяця росіяни запустили по Україні 6473 безпілотників.

У жовтні ППО знищила понад 4800 російських "шахедів"
Робота воїнів ППО
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Упродовж жовтня росіяни запустили по Україні 6473 безпілотників типу "Шахед-131/136" та "Шахед-238, у російській кодифікації це – “Герань-1/2/3/4/5”. Сили оборони України знищили 4859 із них. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Інтенсивні повітряні атаки на Україну з боку Росії тривають. Ворог намагається уразити критичну інфраструктуру й тероризує цивільне населення, застосовуючи різні типи дронів.

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Для знищення ворожих дронів працює українська винищувальна та армійська авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, оператори безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби. За даними військових, ефективність протидії реактивним "шахедам" за минулий місяць становила 66%, звичайні "шахеди" наша ППО знешкоджує ще краще – 89%. 

"Це вагомий результат, особливо з огляду на масштаби російських повітряних атак та їх ускладнення: зміну маршрутів і висот польотів, комбінування ударних дронів із хибними цілями, ракетними ударами тощо. Водночас, нагадуємо, навіть ефективна робота української ППО не усуває загрози цілком. Тож закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги", - наголосили в Генштабі.

Водночас, значним викликом залишається протидія балістиці, яку ворог у жовтні активно задіював для ураження об’єктів цивільної інфраструктури. 

"Сили оборони України потребують більше дієвих засобів протидії російським балістичним ракетам, водночас продовжують інтегрувати й посилювати багаторівневу систему ППО, впроваджувати нові підходи до виявлення і знешкодження повітряних загроз", - йдеться в повідомленні. 

Раніше президент Володимир Зеленський також повідомив, що до 60 % реактивних дронів Україна збиває з F-16. 

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