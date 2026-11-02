У Нікополі внаслідок артилерійського удару РФ поранені двоє дітей

Чотирирічного хлопчика госпіталізували, його 10-річному братові медики надали допомогу на місці.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Фото: З відкритих джерел

У Нікополі внаслідок артилерійського обстрілу російських військ поранень дістали двоє дітей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Унаслідок ворожого обстрілу, чотирирічного хлопчика госпіталізували. Його 10-річному братові медики надали допомогу на місці. Він лікуватиметься вдома.

Також внаслідок обстрілу пошкоджена приватна оселя.