У Нікополі внаслідок артилерійського удару РФ поранені двоє дітей

У Нікополі внаслідок артилерійського обстрілу російських військ поранень дістали двоє дітей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Унаслідок ворожого обстрілу, чотирирічного хлопчика госпіталізували. Його 10-річному братові медики надали допомогу на місці. Він лікуватиметься вдома.
Також внаслідок обстрілу пошкоджена приватна оселя.
- У Дніпропетровській області енергетики повернули світло більшості споживачів, знеструмлених через нічну ворожу атаку. Але наразі без електрики залишаються понад 60 тисяч абонентів, більшість із них - у Павлоградському районі.