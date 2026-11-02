Хмара відвідав підрозділи ППО і обговорив із військовими посилення захисту неба

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Міністр оборони Євгеній Хмара відвідав командні пункти зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ та позиції підрозділів безпосереднього прикриття.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Хмара наголосив, що розвиток протиповітряної оборони починається з досвіду тих, хто щодня захищає небо.

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"Із зенітниками обговорили досвід застосування комплексів NASAMS та IRIS-T, а також - можливості інтеграції різних засобів ППО в єдину систему бойового управління", - розповів міністр.

За його словами, наразі українські військові опановують іноземні системи та вдосконалюють їх на основі здобутого бойового досвіду. Один із напрямів – об’єднання різних зенітних ракетних комплексів у єдину тактичну мережу для більш ефективного захисту неба.

Хмара обговорив із військовими також можливості взаємодії різних ЗРК. Наразі триває робота над планом реалізації.

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"Українські військові щодня використовують цю техніку і найкраще знають, що можна покращити. Вивчаємо їхній досвід, визначаємо потребу в конкретних типах зенітних керованих ракет. З партнерами шукаємо можливості збільшити постачання необхідного озброєння", - пояснив він.

Міністр оборони також відвідав позиції командування сил безпосереднього протиповітряного прикриття і обговорив із військовими бойові спроможності роботизованих турелей, на рахунку яких є успішні збиття "Герань-4" та "Герань-5".

"Маємо конкретні пропозиції військових. Є можливість підвищити ефективність збиття завдяки відповідним типам набоїв. Наше завдання – поширювати перевірені бойовим досвідом рішення і забезпечувати узгоджену роботу всіх засобів ППО", - наголосив Хмара.