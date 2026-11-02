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Хмара відвідав підрозділи ППО і обговорив із військовими посилення захисту неба

"Маємо конкретні пропозиції військових. Є можливість підвищити ефективність збиття завдяки відповідним типам набоїв".

Хмара відвідав підрозділи ППО і обговорив із військовими посилення захисту неба
Фото: Міноборони

Міністр оборони Євгеній Хмара відвідав командні пункти зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ та позиції підрозділів безпосереднього прикриття.

Про це повідомила пресслужба Міноборони

Хмара наголосив, що розвиток протиповітряної оборони починається з досвіду тих, хто щодня захищає небо. 

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"Із зенітниками обговорили досвід застосування комплексів NASAMS та IRIS-T, а також - можливості інтеграції різних засобів ППО в єдину систему бойового управління", - розповів міністр.

За його словами, наразі українські військові опановують іноземні системи та вдосконалюють їх на основі здобутого бойового досвіду. Один із напрямів – об’єднання різних зенітних ракетних комплексів у єдину тактичну мережу для більш ефективного захисту неба.

Хмара обговорив із військовими також можливості взаємодії різних ЗРК. Наразі триває робота над планом реалізації.

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"Українські військові щодня використовують цю техніку і найкраще знають, що можна покращити. Вивчаємо їхній досвід, визначаємо потребу в конкретних типах зенітних керованих ракет. З партнерами шукаємо можливості збільшити постачання необхідного озброєння", - пояснив він.

Міністр оборони також відвідав позиції командування сил безпосереднього протиповітряного прикриття і обговорив із військовими бойові спроможності роботизованих турелей, на рахунку яких є успішні збиття "Герань-4" та "Герань-5".

"Маємо конкретні пропозиції військових. Є можливість підвищити ефективність збиття завдяки відповідним типам набоїв. Наше завдання – поширювати перевірені бойовим досвідом рішення і забезпечувати узгоджену роботу всіх засобів ППО", - наголосив Хмара. 

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