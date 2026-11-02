На Київщині в жовтні народилися 447 немовлят: 226 хлопчиків та 221 дівчинка

У жовтні в Київській області народилися 447 немовлят.
Про це повідомила Київська міська держадміністрація.
Найбільше малюків з’явилося на світ у Білоцерківській лікарні № 2 - 88. Друге місце за кількістю пологів посів Київський обласний перинатальний центр, де народилися 77 дітей, зокрема три двійні.
Ще 74 немовляти прийняли в Бориспільській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування.
Для порівняння, у вересні в області народилися 473 дитини: 237 хлопчиків та 236 дівчаток.
- Як повідомлялося, протягом січня - червня 2026 року в Україні народилося 73 292 дитини, що вдвічі менше, ніж за аналогічний період довоєнного, 2021-го року.
- За оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, за відсутності змін чисельність населення України в кордонах 1991 року може знизитися до 28,9 млн осіб на 1 січня 2041-го і до 25,2 – на 1 січня 2051-го.