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На Київщині в жовтні народилися 447 немовлят: 226 хлопчиків та 221 дівчинка

Найбільше малюків з’явилося на світ місті Біла Церква - 88. 

На Київщині в жовтні народилися 447 немовлят: 226 хлопчиків та 221 дівчинка
Ілюстративне фото
Фото: КМДА

У жовтні в Київській області народилися 447 немовлят. 

Про це повідомила Київська міська держадміністрація. 

Найбільше малюків з’явилося на світ у Білоцерківській лікарні № 2 - 88. Друге місце за кількістю пологів посів Київський обласний перинатальний центр, де народилися 77 дітей, зокрема три двійні.

Ще 74 немовляти прийняли в Бориспільській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування.

Для порівняння, у вересні в області народилися 473 дитини: 237 хлопчиків та 236 дівчаток.

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