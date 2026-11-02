На Київщині в жовтні народилися 447 немовлят: 226 хлопчиків та 221 дівчинка

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У жовтні в Київській області народилися 447 немовлят.

Про це повідомила Київська міська держадміністрація.

Найбільше малюків з’явилося на світ у Білоцерківській лікарні № 2 - 88. Друге місце за кількістю пологів посів Київський обласний перинатальний центр, де народилися 77 дітей, зокрема три двійні.

Ще 74 немовляти прийняли в Бориспільській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування.

Для порівняння, у вересні в області народилися 473 дитини: 237 хлопчиків та 236 дівчаток.