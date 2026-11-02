Серед врятованих 21 дитина та 24 маломобільні мешканці. Із Станіслава та Берислава евакуйовано всіх дітей.

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Під час тимчасового режиму припинення вогню з десяти небезпечних громад правобережжя Херсонщини евакуювали 173 мешканців. Серед них – 21 дитина та 24 маломобільні людини.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Евакуація тривала шість днів, із 27 жовтня до 1 листопада. Людей вивозили з населених пунктів, які російські війська регулярно обстрілюють артилерією та атакують безпілотниками.

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За словами Прокудіна, до деяких громад раніше було практично неможливо дістатися через інтенсивність російських ударів і замінування доріг.

Фото: Олександр Прокудін

Упродовж цього часу евакуаційні групи працювали в Бериславі, Новобериславі, Дудчанах, Новокаїрах, Миловому, Нововоронцовці, Любимівці, Новоолександрівці, Золотій Балці, Червоному, Гаврилівці, Новорайську, Львовому, Високому, Одрадокам’янці, Дар’ївці, Лиманці, Станіславі, Широкій Балці, Херсоні, Антонівці, Зеленівці, Козацькому та Веселому.

Серед евакуйованих – 21 дитина. Зокрема, зі Станіслава вивезли трьох неповнолітніх, а з Берислава ще двох. Наразі в цих населених пунктах дітей більше не залишилося.

Фото: Олександр Прокудін

Більшість евакуйованих виїхали до родичів в інші регіони України або безпечніші райони Херсонщини. Людей, які потребують медичної допомоги та постійного нагляду, тимчасово розмістили в закладах охорони здоров’я.

Фото: Олександр Прокудін

Прокудін запевнив, що всі евакуйовані й надалі отримуватимуть необхідну медичну, соціальну та гуманітарну допомогу.

Евакуація на Херсонщині триває. Для виїзду з небезпечних населених пунктів можна звернутися до обласного контактного центру за телефонами: 0800 101 102 або 0800 330 951.