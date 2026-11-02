На Херсонщині через російські атаки постраждали семеро людей

П’ятеро постраждали в Херсоні від ударів дронів, ще одна людина дістала поранення внаслідок детонації вибухового пристрою.

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Унаслідок російських обстрілів Херсонщини 2 листопада травми отримали семеро цивільних. Армія РФ атакувала населені пункти реактивною та ствольною артилерією, а також безпілотниками різних типів.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, станом на 17:30 п’ятеро жителів Херсона та одна жителька Олександрівки постраждали від атак російських дронів.

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Ще один цивільний у Херсоні отримав осколкове поранення внаслідок детонації вибухового пристрою.

Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджено будівлі медичних закладів, приміщення магазину та автомобілі.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочали досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Прокурори та слідчі поліції документують наслідки атак російських військових.