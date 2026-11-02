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Генштаб: Сили оборони у жовтні уразили заводи з виробництва ракетного палива та 8 російських літаків Су-34

Під ударами Сил оборони опинилися підприємства ракетної промисловості, виробники дронів та два військові аеродроми.

Генштаб: Сили оборони у жовтні уразили заводи з виробництва ракетного палива та 8 російських літаків Су-34
Дим над Воронежем
Фото: Astra

Упродовж жовтня 2026 року Сили оборони України завдали ударів по об’єктах російського військово-промислового комплексу, авіації та інфраструктурі ударних безпілотників. 

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зокрема, 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня українські підрозділи уразили завод «Енергія» в місті Єлець Липецької області РФ. Там виникла пожежа в цеху, де виготовляють елементи живлення для засобів ураження. За даними Генштабу, підприємство виробляє батареї для модулів планування і корекції авіабомб, ракет «Іскандер-М» та крилатих ракет морського базування.

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У ніч на 9 жовтня уразили інфраструктуру Редкінського дослідного заводу в Тверській області. Підприємство виготовляє компоненти пального «Децилін-М» для крилатих ракет Х-55 і Х-101.

23 жовтня під удар потрапило АТ «Протон-Електротекс» в Орлі. За інформацією Генштабу, знищено основний цех виробництва мікросхем, пошкоджено будівлю та сервери підприємства. Завод випускає модулі для крилатих ракет С-71 «Ковер» і перемикачі-інвертори для балістичних ракет «Іскандер-М», а також бере участь у виробництві зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1».

24 жовтня пошкоджено виробничу інфраструктуру комбінату «Тольяттікаучук», а 26 жовтня – Єфремовського заводу синтетичного каучуку та підприємства «Воронєжсинтезкаучук». Вироблені там синтетичні каучуки використовують для виготовлення твердого ракетного палива.

9 жовтня уразили інфраструктуру Центру ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет у районі Суроватіхи Нижегородської області. Метою операції було послаблення спроможностей російського військово-промислового комплексу з виробництва вибухових речовин і ракетного палива.

16 жовтня українські підрозділи уразили виробничо-складську будівлю підприємства «Робоавіа» в Ростовській області. Воно розробляє та виготовляє безпілотники для російської армії.

У ніч із 28 на 29 жовтня у районі Навлі Брянської області уразили інфраструктуру ударних безпілотників. Під удар потрапили склад зберігання дронів «Герань», дронопорт і склад паливно-мастильних матеріалів.

Також у жовтні Сили оборони атакували два російські військові аеродроми. У ніч на 15 жовтня на аеродромі «Борисоглєбськ» у Воронезькій області уразили шість винищувачів-бомбардувальників Су-34. А 29 жовтня ударом берегових ракетних комплексів «Нептун» ВМС ЗСУ на аеродромі «Маріновка» у Волгоградській області знищили два такі літаки.

Ще одним об’єктом став ФКП «Комбінат Каменський» у Ростовській області. У ніч на 31 жовтня по ньому завдали комплексного удару із застосуванням ударних безпілотників та ракетних комплексів «Нептун». 

Підтверджено займання складу готової продукції та пошкодження чотирьох виробничих цехів. Підприємство виготовляє тверде ракетне паливо для боєприпасів реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для інших ракетних систем та авіаційних засобів ураження.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують завдавати ударів по об’єктах, які забезпечують воєнний потенціал РФ. Там зазначили, що ці дії здійснюють у межах права України на самооборону, гарантованого статтею 51 Статуту ООН.

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