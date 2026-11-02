За підсумками 2026 року промислове виробництво в РФ може скоротитися на 0,2% замість очікуваного зростання.

Російська економіка, переведена Кремлем на "воєнні рейки", зіткнулася зі спадом промисловості. Міністерство економічного розвитку РФ уперше за останні п’ять років офіційно зафіксувало негативну динаміку.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За прогнозом російського відомства, за підсумками 2026 року промислове виробництво скоротиться на 0,2%, хоча раніше очікувалося зростання на 0,6%. За вісім місяців року показник залишився на нульовій позначці, а в серпні знизився на 0,8% у річному вимірі.

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Однією з головних причин спаду розвідка називає скорочення внутрішнього попиту через високу інфляцію, валютні коливання та дорогі кредити. Крім того, на тлі економічної кризи скорочується державне оборонне замовлення, що призводить до згортання виробництва навіть на підприємствах військово-промислового комплексу.

Найбільше постраждали галузі, залежні від споживчого попиту та кредитування: автомобілебудування, будівництво, агропромисловий комплекс і хімічна промисловість.

За даними Служби зовнішньої розвідки, 65 регіонів Росії не можуть забезпечити себе без фінансової допомоги федерального центру. Лише 24 регіони залишаються донорами.

Також розвідка наводить дані про скорочення виробництва в окремих галузях. Зокрема, російська металургія втратила 5,2% обсягів, хімічна промисловість – 3%, швейне виробництво – 4,2%. Випуск ліфтів знизився на 20%, а вантажних залізничних вагонів – на 30%.

Виробництво нафтопродуктів скорочується третій місяць поспіль. Видобуток нафти до кінця року, за оцінкою розвідки, може впасти до найнижчого рівня за останні 17 років.