Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
ГоловнаСвіт

Китай заявив про підтримку Ірану у захисті суверенітету та безпеки

Відповідну заяву глава МЗС Китаю Ван Ї зробив під час зустрічі із представником Ірану Алі Багері Кані в Пекіні.

Китай заявив про підтримку Ірану у захисті суверенітету та безпеки
Глава МЗС Китаю Ван Ї у Мюнхені, 14 лютого 2026
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив про підтримку зусиль Ірану щодо захисту власного суверенітету та безпеки. Водночас Пекін закликав сторони конфлікту на Близькому Сході зосередитися на переговорах і політичному врегулюванні.

Про це повідомили на сайті Міністерства закордонних справ Китаю.

Під час зустрічі із заступником секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Багері, Ван Ї зазначив, що бойові дії на Близькому Сході затягуються та поширюються. За його словами, саме переговори є шляхом до розв’язання конфлікту.

Китайський дипломат закликав усі сторони діяти відповідально та не допускати нового збройного протистояння. Він також заявив про готовність Пекіна разом з іншими сторонами докладати зусиль для відновлення миру в регіоні.

Своєю чергою Багері заявив, що Іран має намір рішуче захищати власну безпеку, суверенітет і територіальну цілісність, водночас залишаючись відкритим до контактів і переговорів.

Іранський представник також висловив сподівання на активнішу роль Китаю у підтримці міжнародного та регіонального миру.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies