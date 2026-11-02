Китай заявив про підтримку Ірану у захисті суверенітету та безпеки

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив про підтримку зусиль Ірану щодо захисту власного суверенітету та безпеки. Водночас Пекін закликав сторони конфлікту на Близькому Сході зосередитися на переговорах і політичному врегулюванні.
Про це повідомили на сайті Міністерства закордонних справ Китаю.
Під час зустрічі із заступником секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Багері, Ван Ї зазначив, що бойові дії на Близькому Сході затягуються та поширюються. За його словами, саме переговори є шляхом до розв’язання конфлікту.
Китайський дипломат закликав усі сторони діяти відповідально та не допускати нового збройного протистояння. Він також заявив про готовність Пекіна разом з іншими сторонами докладати зусиль для відновлення миру в регіоні.
Своєю чергою Багері заявив, що Іран має намір рішуче захищати власну безпеку, суверенітет і територіальну цілісність, водночас залишаючись відкритим до контактів і переговорів.
Іранський представник також висловив сподівання на активнішу роль Китаю у підтримці міжнародного та регіонального миру.
- Катарські посередники намагаються домовитися про відновлення прямих переговорів між США та Іраном, щоб запобігти новій військовій ескалації після проміжних виборів у Сполучених Штатах.