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Упродовж вихідних РФ атакувала сім об'єктів ДТЕК на Дніпропетровщині

Після масованих ударів енергетики повернули електропостачання для 820 тисяч родин. 

Упродовж вихідних РФ атакувала сім об'єктів ДТЕК на Дніпропетровщині
Фото: ДТЕК

Від 29 жовтня російські війська активно атакують енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області. Лише за вихідні під ударом опинилися сім енергооб’єктів ДТЕК, один із них атакували двічі поспіль.

Про це повідомили у ДТЕК.

"З 29 жовтня ворог активно атакував енергетику Дніпропетровської області. Лише за вихідні під ударом опинилися 7 енергооб’єктів ДТЕК. Один із них – двічі поспіль", – ідеться у повідомленні.

За інформацією компанії, енергетикам вдалося повернути світло для 820 тисяч родин. Більшість населених пунктів області вже зі світлом.

Водночас у Павлоградському районі тривають екстрені відключення електроенергії.

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