Від 29 жовтня російські війська активно атакують енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області. Лише за вихідні під ударом опинилися сім енергооб’єктів ДТЕК, один із них атакували двічі поспіль.
Про це повідомили у ДТЕК.
"З 29 жовтня ворог активно атакував енергетику Дніпропетровської області. Лише за вихідні під ударом опинилися 7 енергооб’єктів ДТЕК. Один із них – двічі поспіль", – ідеться у повідомленні.
За інформацією компанії, енергетикам вдалося повернути світло для 820 тисяч родин. Більшість населених пунктів області вже зі світлом.
Водночас у Павлоградському районі тривають екстрені відключення електроенергії.
- Упродовж доби російські війська понад 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів загинув 61-річний чоловік.