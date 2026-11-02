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Унаслідок авіаудару РФ по пункту видачі гуманітарної допомоги у Комишувасі загинули понад 20 людей

Російські війська повторно вдарили дев’ятьма авіабомбами по укриттю, де перебували люди. Ще п’ятеро людей поранені.

Унаслідок авіаудару РФ по пункту видачі гуманітарної допомоги у Комишувасі загинули понад 20 людей
Наслідки авіаударів РФ
Фото: Запорізька ОВА

У селищі Комишуваха Запорізької області внаслідок російських авіаударів станом на 20:00 кількість загиблих зросла до 24 людей, серед них 2 рятувальників і 4 поліцейських. Ще 5 осіб поранені, серед них - 2 рятувальників.

Рятувально-пошукові роботи тривають. 

Російські війська атакували школу, яку використовували для гуманітарних потреб: там місцевим жителям видавали допомогу.

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Фото: ДСНС Запоріжжя

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, від ранку по селищу було кілька ударів авіабомбами. Після першої атаки росіяни завдали повторного удару ще дев’ятьма бомбами – саме по укриттю, де перебували люди.

"Станом на зараз відомо, на жаль, про вісімнадцятьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. П’ять людей поранено", – повідомив президент.

В.о. очільника ОВА Михайло Семікін додав, що серед загиблих працівник поліції та двоє рятувальників ДСНС. Ще 27 людей вважаються зниклими безвісти.

На місці триває рятувальна операція та пошук людей. До робіт залучили військових, рятувальників і сили спеціальних служб.

"Росіяни не могли не знати, що щотижня місцеві, які залишились в Комишувасі, отримували гуманітарну допомогу саме там. І це черговий доказ, що Росія не хоче жодної деескалації, жодної реальної справедливості", – заявив президент.

Він також згадав гуманітарну операцію в Олешках, після якої, за його словами, був момент, коли наступні кроки могли б показати можливість наближення миру.

"Такими вбивствами Росія дає абсолютно протилежний сигнал – Росія розраховує на подальші вбивства. Потрібна відповідь на це, відповідь від світу. Сильна та жорстка. Відповідь Росії. І підтримка для України. Треба захищати життя", – наголосив Володимир Зеленський.

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