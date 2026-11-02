«Медіазона»: у російському полоні помер український військовий, якого судили за «тероризм»

Інформація про смерть бійця з’явилася в картотеці російського військового суду. Причини та обставини загибелі наразі невідомі.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Український військовослужбовець Руслан Романов помер у російському полоні під час судового розгляду кримінальної справи проти нього. Російська сторона звинувачувала бійця за трьома статтями, пов’язаними з терористичною діяльністю.

Про це повідомляє російське видання "Медіазона".

Відомості про припинення кримінального провадження у зв’язку зі смертю обвинуваченого з’явилися в картотеці Південного окружного військового суду РФ. Позначку внесли 15 жовтня.

Реклама

Ім’я підсудного в судових документах приховали, однак журналістам «Медіазони» вдалося встановити, що йдеться про українського військовополоненого Руслана Романовича Романова.

Російська сторона висунула полоненому обвинувачення за трьома статтями: участь у терористичному співтоваристві; участь у діяльності організації, визнаної терористичною та проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності.

Як зазначає видання, такі звинувачення російські правоохоронці регулярно висувають українським військовополоненим із підрозділів "Азов" та "Айдар". Подібні справи зазвичай розглядає Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону.

За даними журналістів, кримінальна справа щодо українського військового надійшла до суду наприкінці серпня 2026 року. Попереднє засідання відбулося 22 вересня. Водночас невідомо, чи брав у ньому участь сам військовополонений.

Наразі не повідомляють, коли та за яких обставин військовий потрапив у російський полон, у якому підрозділі проходив службу та які конкретні дії російська сторона поклала в основу обвинувачення.

Причини й обставини смерті українського військовослужбовця залишаються невідомими.

У жовтні 2025 року у російському полоні помер міський голова Дніпрорудного Євгеній Матвєєв. Чоловік помер унаслідок катувань, зазнавши чисельних травм і ушкоджень.

У липні того ж року під час етапування до російського міста Усть-Лабінська помер 74-річний цивільний полонений Олександр Марков.